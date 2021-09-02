Организаторы конкурса красоты Мисс Украина представили новую корону.

Юбилейная эксклюзивная корона Мисс Украина 2021 изготовлена из белого золота и инкрустирована 300 каратами драгоценных камней — 1250 бриллиантов и 27 сапфиров. Дизайн главного атрибута Мисс Украина разработал ювелир мирового уровня Джейкоб Арабо.

На изготовление короны понадобилось три месяца. Стоимость украшения на мировом ювелирном рынке — $3 млн.

На церемонии награждения в 2021 году корону победительнице лично вручит ее создатель — Джейкоб Арабо.

Пользователи сети пришли в восторг от представленного ювелирного украшения.

Кроме того, организаторы опубликовали видео, в котором показали все короны, начиная с 1991 года и их обладательниц.

Национальный конкурс Мисс Украина проходит ежегодно, начиная с 1991 года. В 2021 году мероприятие пройдет в 30 раз, оно запланировано на октябрь.

Организаторы увеличили призовой фонд до 1 млн грн. Кроме этого, все участницы получат ценные призы и подарки.

Однако в 2021 году на конкурсе Мисс Украина изменили ряд правил. Например, отныне заявку на участие могут подать девушки от 17 до 26 лет.

Фото: Мисс Украина