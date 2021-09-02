1 сентября в Италии стартовал 78-й Венецианский международный кинофестиваль. Традиционно мероприятие началось с торжественной красной дорожки, на которой звезды появились в праздничных нарядах.

В этом году открытие кинофестиваля не было слишком помпезным или эпатажным. Для светского выхода знаменитости выбрали довольно сдержанные вечерние платья.

На красной дорожке появились голливудские и европейские звезды большого экрана. Среди них — Пенелопа Крус, Хелен Миррен, Изабель Юппер, Адриана Лима, Бьянка Балти и Джорджина Родригес.

Кинофестиваль открывала лента Педро Альмодовара Параллельные матери с Пенелопой Крус в главной роли.

Сама актриса появилась на красной дорожке в элегантном черно-белом платье от Chanel. В свои 47 лет Крус по-прежнему остается одной из первых красавиц мирового кино.

Одной из самых ярких звезд на мероприятии стала бразильская супермодель Адриана Лима. Она появилась на открытии фестиваля в красном платье в пайетках от Etro.

Также блестяще наряд для светского выхода выбрала Хелен Миррен.

76-летняя актриса дефилировала в платье серебристо-голубого цвета от Dolce & Gabbana. Свой образ она дополнила обручем и сумкой в ​​тон наряда.

Испанская модель Джорджина Родригес для красной дорожки выбрала черный костюм от Ermano Scervino.

В своем образе звезда решила сделать акцент на глубоком декольте и роскошном колье с бриллиантами.

Французская актриса Изабель Юппер появилась в закрытом сером платье с принтом от Armani Privé.

А Бьянка Балти для красной дорожки Венецианского фестиваля примерила пышное платье с кутюрного показа Alta Moda от Dolce & Gabbana. Желтый наряд модели запомнился зрителям, как один из самых ярких.

Факты ICTV подготовили голосование для того, чтобы вы выбрали лучший наряд красной дорожки Венецианского кинофестиваля 2021.

Напомним, что Венецианский кинофестиваль 2021 проходит в традиционном формате на острове Лидо. Мероприятие продлится до 11 сентября.

Основной состав жюри Венецианского кинофестиваля возглавил режиссер Пон Чжун Хо, обладатель премии Оскар за фильм Паразиты.

Украину на фестивале представят сразу три фильма: Отражение (реж. Валентин Васянович), Носорог (реж. Олег Сенцов) и Цензорка (реж. Петер Керекеш).