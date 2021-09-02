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Факты / Шоу-бизнес / Мода
Євгенія Шапоренко |

Темные тона и минимум украшений: голосование за самый стильный образ Зеленской в США

Темные тона и минимум украшений: голосование за самый стильный образ Зеленской в США

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится с официальным визитом в США, в рамках которого у него проходят встречи с высокопоставленными чиновниками, в частности с главой страны Джо Байденом. Сопровождает президента первая леди Елена Зеленская.

Факты ICTV предлагают выбрать самый стильный образ первой леди во время официального визита в США.

Первая леди появлялась рядом президентом на некоторых мероприятиях, однако у нее была и отдельная программа. Так, она посетила встречу Power women.

Елена Зеленская для первого дня в США выбрала голубой костюм, а образ дополнила бежевыми туфлями на каблуках.

Для посещения имения Джорджа Вашингтона — усадьбы Маунт-Вернон, где запустили аудиогид на украинском языке, Зеленская выбрала темно-синее платье с тонким поясом.

В черном костюме с белой блузкой она пришла на встречу с Power women — влиятельными американками: дипломатами, общественными и политическими деятелями.

Стиль Елены Зеленской в США — голосования
Стиль Елены Зеленской в США — голосования
Стиль Елены Зеленской в США — голосования
Стиль Елены Зеленской в США — голосования
Стиль Елены Зеленской в США — голосования
Стиль Елены Зеленской в США — голосования
Стиль Елены Зеленской в США — голосования
Стиль Елены Зеленской в США — голосования
Стиль Елены Зеленской в США — голосования
Стиль Елены Зеленской в США — голосования
Стиль Елены Зеленской в США — голосования
Стиль Елены Зеленской в США — голосования
Темные тона и минимум украшений: голосование за самый стильный образ Зеленской в США / 6 фотографий
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