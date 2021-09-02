Стиль Елены Зеленской в США — голосования

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится с официальным визитом в США, в рамках которого у него проходят встречи с высокопоставленными чиновниками, в частности с главой страны Джо Байденом. Сопровождает президента первая леди Елена Зеленская.

Факты ICTV предлагают выбрать самый стильный образ первой леди во время официального визита в США.

Первая леди появлялась рядом президентом на некоторых мероприятиях, однако у нее была и отдельная программа. Так, она посетила встречу Power women.

Елена Зеленская для первого дня в США выбрала голубой костюм, а образ дополнила бежевыми туфлями на каблуках.

Для посещения имения Джорджа Вашингтона — усадьбы Маунт-Вернон, где запустили аудиогид на украинском языке, Зеленская выбрала темно-синее платье с тонким поясом.

В черном костюме с белой блузкой она пришла на встречу с Power women — влиятельными американками: дипломатами, общественными и политическими деятелями.