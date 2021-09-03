2 сентября в Киеве прошел первый день Ukrainian Fashion Week (UFW). В 2021 году главная неделя моды проходит под лозунгом внесезонности — noseason sept.

Об этом и другом — далее в материале.

В первый день UFW свои коллекции представили дизайнеры Екатерина Сильченко, Артем Климчук, Алена Ворожбит и Татьяна Земскова, Юлия Крос и София Русинович. Также на подиуме продемонстрировали коллекции бренды FINCH и DZHUS.

Главную украинскую неделю моды открыл показ The COAT by Katya Silchenko.

На подиуме преобладали классические цвета — черный, белый, бежевый, нюдовые. Также были яркие неоновые оттенки.

Ukrainian Fashion Week 2021: как прошел первый день / 5 фотографий

3 сентября свои коллекции представят Дарья Донец, Ирина Диль, Соня Монина, Эльвира Гасанова, Анна Арутюнова и другие.

Ukrainian Fashion Week 2021 проходит в Киеве со 2 по 5 сентября. Также на украинской недели моды начат уникальный проект для молодых дизайнеров — New Generation of Fashion.

Приоритетными направлениями UFW остаются: поддержка молодых дизайнеров, устойчивое развитие моды и кроссекторальность.

Детальное расписание украинской недели моды 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Ukrainian Fashion Week