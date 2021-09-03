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Факты / Шоу-бизнес / Мода
Каріна Зуєва |

Ukrainian Fashion Week 2021: как прошел первый день

український тиждень моди

2 сентября в Киеве прошел первый день Ukrainian Fashion Week (UFW). В 2021 году главная неделя моды проходит под лозунгом внесезонности — noseason sept.

Об этом и другом  — далее в материале.

В первый день UFW свои коллекции представили дизайнеры Екатерина Сильченко, Артем Климчук, Алена Ворожбит и Татьяна Земскова, Юлия Крос и София Русинович. Также на подиуме продемонстрировали коллекции бренды FINCH и DZHUS.

Главную украинскую неделю моды открыл показ The COAT by Katya Silchenko.

український тиждень моди

На подиуме преобладали классические цвета — черный, белый, бежевый, нюдовые. Также были яркие неоновые оттенки.

український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
український тиждень моди 2021
Ukrainian Fashion Week 2021: как прошел первый день / 5 фотографий

3 сентября свои коллекции представят Дарья Донец, Ирина Диль, Соня Монина, Эльвира Гасанова, Анна Арутюнова и другие.

Ukrainian Fashion Week 2021 проходит в Киеве со 2 по 5 сентября. Также на украинской недели моды начат уникальный проект для молодых дизайнеров — New Generation of Fashion.

Приоритетными направлениями UFW остаются: поддержка молодых дизайнеров, устойчивое развитие моды и кроссекторальность.

Детальное расписание украинской недели моды 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

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Фото: Ukrainian Fashion Week

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