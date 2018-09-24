STRUM – ONUKA сняла новый клип на свалке

Украинская певица ONUKA сняла видео на песню Strum. Впервые в Украине все средства от монетизации нового клипа группы на YouTube-канале будут отчисляться организации, которая занимается благоустройством мусоросортировочных станций.

С одной стороны, чем больше просмотров, тем выше отчисления. С другой – тем больше людей сможет оценить весь масштаб проблемы, которую украинцы не задумываясь ухудшают своими же руками. Для того, чтобы ознакомиться с инициативой, команда группы создала специальный сайт strum.onuka.ua.

– Мы очень увлеклись свободой потребления и вовсе забыли о ее последствиях. Оно и не удивительно – ведь мы никогда не видим то место, куда едут отходы нашей жизнедеятельности. Но плохая новость – свалки уже окружают нас. Они переживут всех нас и поколения, которые еще даже не родились. Общество пока не воспринимает серьезно угрозу отходов, а она есть. Нам нужно менять культуру потребления и воспитывать в себе ответственность. И делать это нужно уже сегодня, пока не стало слишком поздно, – основательница общественной организации Украины без мусора Евгения Аратовская.

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Шестиминутную видеоновеллу в жанре поэтического реализма для ONUKA отснял режиссер Алан Бадоев. Съемки прошли всего в 25 километрах от Киева – в Подгорцах. Именно там находится главная свалка бытовых отходов столицы, которая за десятилетие существования выросла до размеров 27-этажного дома. И даже несмотря на то, что скоро она будет закрыта, проблема отношения украинцев к бытовому мусору болезненная. Ведь не сортируя его, он едет на свалку, а таких в Украине уже более 40 тысяч.

– При создании этого клипа много людей собрались воедино, чтобы вся идея была доведена от идейного содержания к реализации. И вместе нам удалось создать легенду о будущем, которое уже пришло, но мы его еще не замечаем. Как по мне, Strum необходимо посмотреть для того, чтобы вспомнить, где и как мы живем. Что каждый из нас делает для того, чтобы наша планета продолжала жить? – замечает режиссер видео Алан Бадоев.

В съемках, кроме самой Нати Жижченко, приняли участие 74 актера. Сыграли они роли самих себя – жителей Киева, тонущего в мусоре. Во второй части видео легко можно узнать центр столицы — Олимпийский и прилегающие улицы.

– Когда находишься на свалке, четко осознаешь, что к созданию ужасных декораций для клипа мы сами приложили усилия. И что таких “съемочных площадок” в нашей стране тысячи. Мы можем обвинять государство или своих соседей, а можем начать действовать самостоятельно. Нашим видео и инициативе мы не хотим никого упрекать. Хотелось бы только, чтобы мы с каждым днем становились лучше и оставили после себя нечто большее, чем горы мусора, – рассказывает лидер группы ONUKA Ната Жижченко.

К слову, клип ONUKA на трек Vidlik вошел в официальную программу Berlin Fashion Film Festival.