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Has Ended – Том Йорк выпустил новый сингл

Британский музыкант Том Йорк выпустил новый сингл Has Ended. Песня стала саундтреком к фильму ужасов Suspiria.

том йорк

Сингл певец выложил на своем YouTube-канале.

Согласно официальному релизу, саундтрек сочетает в себе инструментальную работу с интерлюдиями.

Читайте: Новый клип Radiohead на неизданную песню Man Of War

В песне ощущаются восточные вибрации со звучанием ситар.

Напомним, группа Radiohead подала в суд на американскую певицу Лану Дель Рей из-за заимствования хита Creep для своей песни Get Free с пятого альбома.

Фото: dreamstime.

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