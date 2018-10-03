Британский музыкант Том Йорк выпустил новый сингл Has Ended. Песня стала саундтреком к фильму ужасов Suspiria.
Сингл певец выложил на своем YouTube-канале.
Согласно официальному релизу, саундтрек сочетает в себе инструментальную работу с интерлюдиями.
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В песне ощущаются восточные вибрации со звучанием ситар.
Напомним, группа Radiohead подала в суд на американскую певицу Лану Дель Рей из-за заимствования хита Creep для своей песни Get Free с пятого альбома.
Фото: dreamstime.
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