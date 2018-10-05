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Twenty One Pilots – Trench: группа выпустила новый альбом

Американская поп-группа Twenty One Pilots выпустила долгожданный альбом Trench.

Twenty One Pilots

В релиз вошло 14 песен, включая ранее выпущенные синглы Jumpsuit, Nico and the Niners, Levitate и My Blood, на первые три из которых были также сняты клипы.

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Альбом стал первой полноформатной работой групп за три года.

Напомним, 3 сентября Эминем неожиданно для всех выпустил новый альбом Kamikaze, которые стал десятым по счету и вторым за два года. В него вошли 13 треков общей продолжительностью 45 минут.

Фото: dreamstime.

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