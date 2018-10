Американская поп-группа Twenty One Pilots выпустила долгожданный альбом Trench.

В релиз вошло 14 песен, включая ранее выпущенные синглы Jumpsuit, Nico and the Niners, Levitate и My Blood, на первые три из которых были также сняты клипы.

Альбом стал первой полноформатной работой групп за три года.



Напомним, 3 сентября Эминем неожиданно для всех выпустил новый альбом Kamikaze, которые стал десятым по счету и вторым за два года. В него вошли 13 треков общей продолжительностью 45 минут.

