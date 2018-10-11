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LP презентовала клип на песню Recovery

Американская певица LP выпустила новый клип на песню Recovery.

LP - Recovery

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале певицы.

Песня Recovery войдет на новый альбом Heart to Mouth. О его выходе певица объявила в июне 2018 года и он станет пятым по счету в дискографии LP. Выход пластинки намечен на 7 декабря.

Читайте: Известная певица LP обручилась со своей девушкой

В дополнение к этой новости, она поделилась уже вторым синглом и сопровождающим его клипом.

Напомним, в июле этого года LP выступила  на Atlas Weekend 2018 и собрала аншлаг.

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