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Джамала выпустила новый альбом Крила

Украинская певица Джамала представила новый альбом под названием Крила. В него вошли 10 песен, 7 из которых на украинском языке.

джамала

Об этом певица написала в Instagram.

Это пятый студийный альбом Джамалы.

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Плейлист выглядит так:

Крила

The Great Pretender

Сумую

Кохання

Незнайомець

Хвилі

Натовп

Любити

Happiness

I Believe in U

– В этом альбоме можно услышать несколько музыкальных стилей: от минималистичной электронной музыки до насыщенного соула а-ля Motown Records 70-х. Я писала его на протяжении последних полутора лет, и за это время в моей жизни произошло множество событий, главные из которых – это замужество и рождение сына. Конечно, все это повлияло и на звучание, и на содержание альбома. О каждой песне хочется сказать отдельно, все они очень важны для меня, – поделилась Джамала.

К слову, ровно месяц назад Джамала опубликовала клип на песню Крила.

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