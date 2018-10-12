Украинская певица Джамала представила новый альбом под названием Крила. В него вошли 10 песен, 7 из которых на украинском языке.
Об этом певица написала в Instagram.
Это пятый студийный альбом Джамалы.Читайте: В 35 у меня есть все для счастливой жизни - Джамала Джамала совместно с Vanek Foundation записала новый трек Nevermind Джамала, Винник и Дорофеева поблагодарили своих учителей
Плейлист выглядит так:
Крила
The Great Pretender
Сумую
Кохання
Незнайомець
Хвилі
Натовп
Любити
Happiness
I Believe in U
– В этом альбоме можно услышать несколько музыкальных стилей: от минималистичной электронной музыки до насыщенного соула а-ля Motown Records 70-х. Я писала его на протяжении последних полутора лет, и за это время в моей жизни произошло множество событий, главные из которых – это замужество и рождение сына. Конечно, все это повлияло и на звучание, и на содержание альбома. О каждой песне хочется сказать отдельно, все они очень важны для меня, – поделилась Джамала.
К слову, ровно месяц назад Джамала опубликовала клип на песню Крила.