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В Британии назвали топ-3 самых популярных альбома за всю историю рок-музыки

Самым популярным британским альбомом стала пластинка The Beatles 1967 года Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно данным музыкальной организации The Official Charts Company, которая отвечает за составление официальных музыкальных хит-парадов в Великобритании, альбом 1967 года стал лидером рейтинга на основе данных о количествах скачиваний и онлайн-прослушиваний, а также о физических объемах продаж.

Самыми известными песнями, которые вошли в указанный альбом, являются With a Little Help from My Friends и A Day in the Life.

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Второе место рейтинга занял альбом Адель 21, а третье – альбом (What’s the Story) Morning Glory? британской рок-группы Oasis.

Напомним, 7 сентября британский музыкант, экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station.

Фото: dreamstime.

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