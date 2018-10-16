Американский рэпер T.I. опубликовал видео в котором женщина, похожая на жену президента США Меланию Трамп, раздевается перед ним в Овальном кабинете Белого дома.

Клип-анонс своего альбома Dime Trap он опубликовал в Twitter.

Представительница Первой леди Стефани Гришэм назвала видео отвратительным и призвала бойкотировать рэпера, передает Daily Mail.

– Каким образом это посчитали приемлемым? — возмутилась она.

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В клипе ведущий передачи новостей сообщает, что Мелания не стала сопровождать президента США Дональда Трампа в его резиденцию Мар-а-Лаго. После этого T.I., сидящий за столом главы государства, закуривает сигару, а перед ним появляется женщина в плаще цвета хаки с надписью Мне все равно, а вам? Женщина затем раздевается перед рэпером и танцует на столе.

Напомним, в июне Мелания Трамп оказалась в эпицентре скандала после того, как посетила центры временного содержания детей нелегальных мигрантов в куртке с надписью Мне все равно.

Фото: dreamstime.com