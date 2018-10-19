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Monatik выпустил новую песню Зашивает душу

Украинский певец Monatik презентовал новую песню под названием Зашивает душу.

Monatik

Премьера песни состоялась на YouTube.

– Композиция Зашивает душу провоцирует на хорошие воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! – написал Monatik в своем Instagram.

Читайте: Сегодня время строить мосты – Monatik о концертах в РФ

Ранее Monatik и Надежда Дорофеева спели дуэтом песню Глубоко. Музыканты представили тизер на совместный клип и опубликовали песню.

Фото: tv.ua.

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