Украинская группа ТНМК презентовала клип к новому синглу Янголи, который войдет в новый мини-альбом.

Клип опубликован на официальном канале группы на YouTube.

В песне звучат вокальные сэмплы проекта Берви из народных песен жителей Западного Полесья. Исполняет их Надежда Никифоровна Чекун.

– История клипа берет начало в инди-фэшн фильме известного украинского дизайнера и режиссера Ольги Навроцкой Inseparable (Неразлучны), который летом 2018 года поднял фурор на La Jolla International Fashion Film Festival в Калифорнии, – написано под видео.

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Этот фильм получил семь номинаций, включая основную – Лучшая картина и премию за лучшие костюмы.

Позже лента получила еще две номинации на London Fashion Film Festival.

К слову, новый альбом ТНМК выйдет 23 ноября.

К слову, известный, украинский певец Олег Винник презентовал новый клип на песню Ты в курсе.