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Майли Сайрус тайно сняла клип в Киеве

Новый клип Майли Сайрус был снят в Киеве на Дарницком мосту.

Майли Сайрус сняла новый клип в Киеве. Режиссеры поп-дивы выбрали для сьемок видео на  композицию Nothing Breaks Like a Heart Дарницкий мост в столице Украины.

Отметим, что в сети ходили лишь предположения о том, что Майли Сайрус снимает клип в нашей стране, но уверенных доказательств никто не мог предоставить.

В клипе артистка управляет автомобилем, в котором пытается скрыться от полиции.

Читайте: Миллион просмотров за сутки! Британская группа сняла клип в Киеве

Соавтором песни Nothing Breaks Like a Heart выступил диджей из Великобритании Марк Ронсон.

Напомним, ранее клип в Киеве снял популярный британский певец Калум Скотт.

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