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Факти / Шоу-бізнес / Музика / KAZKA спростувала інформацію про участь у російському шоу/

KAZKA опровергла информацию об участии в российском шоу

Группа KAZKA не будет участвовать в российском шоу Песня года 2019. Появившаяся в сети информация является фейком.

Об этом заявил продюсер группы Андрей Уренев на своей странице в Facebook.

– Группа не принимает участия в этом концерте, – написал он.

Сами участники KAZKA призвали поклонников не верить информации, которая не подтверждена представителями группы и следить за выступлениями на официальном сайте.

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– Любая информация относительно будущих выступлений KAZKA, которая не подтверждена представителями группы или не содержится на официальном сайте, является ничем иным, как фейком, – говорится в сообщении.

Напомним, организаторы российского фестиваля Песня года заявили об участии в нем украинской группы KAZKA.

Фото: KAZKA/Facebook.

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