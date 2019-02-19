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На Евровидении 2019 в Тель-Авиве выступит Верка Сердючка

Украинская звезда Верка Сердючка выступит в Тель-Авиве на песенном конкурсе Евровидение 2019 в качестве приглашенного гостя.

верка сердючка на евровидении

Украинская звезда Верка Сердючка выступит в Тель-Авиве на песенном конкурсе Евровидение 2019 в качестве приглашенного гостя, пишет Новый канал.

На Евровидении выступят артисты из 42 стран-участниц.

Также традиционно на сцене появится и мировая знаменитость. В 2016 году на Евровидении выступил Джастин Тимберлейк, а в этом году все будут любоваться Веркой Сердючкой.

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Эту информацию Андрей Данилко рассказал во время записи второго полуфинала национального отбора 16 февраля.

О том, какую песню споет Верка Сердючка не сообщается.

Напомним, 23 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2019, и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Израиле.

Фото: an.danilko

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