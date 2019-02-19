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YUKO – финалисты национального отбора на Евровидение 2019

YUKO с песней GALYNA GULIALA выступит в финале отбора на Евровидения под номером 2. Факты ICTV предлагают поближе познакомиться с творчеством группы.

yuko на евровидении

Одними из конкурсантов нацотбора на Евровидение 2019 стала группа YUKO.

Нацотбор на Евровидение 2019: YUKO – GALYNA GULIALA

Группа участвует в нацотборе с украиноязычной песней GALYNA GULIALA . По результатам голосования судей и зрителей в первом полуфинале отбора на Евровидение 2019, группа вышла в финал, набрав 13 баллов.

GALYNA GULIALA
Ой у лузі-лузі калина стояла

Ой да під калиной

Галина гуляла

Ой да під калиной

Галина гуляла

Вона усіх хлопців

Та й причарувала
Ой да ні в одному

Нічого не шкодить

Ой да він до неї

Щовечора ходить

Ой ти дівчино

Лиця рум’яного

Прийми мене на ніч

Ой да молодого
Ой у лузі калина стояла

Галина гуляла

Ой у лузі, ой у лузі

Ой у лузі

Галина гуляла

 

 

Ой ти дівчино

Лиця рум’яного

Прийми мене на ніч

Ой да молодого

Ой та дівчина

Козака любила

Сама вранці стала

Його не збудила

История группы

YUKO – украинская группа, состоящая из фольклористки Юлии Юриной и мультиинструменталиста Стаса Королева.

Группа существует два года и соединяет в своем творчестве фольклор и современную музыку. За это время они выпустили девять альбомов и каждый получил высокую оценку критиков и вошел в топы лучших украинских альбомов года по версии большинства украинских СМИ.

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В прошлом году YUKO выступили на фестивалях Польши и Венгрии и получили там горячую поддержку.

В Украине YUKO выступили на одной сцене с Gorillaz, Gus Gus, Kaleo, Massive Attack и выпустили песню Stay Open, созданную вместе с Diplo и MØ.

Также они получили награду лучшей молодой группы от APPS MUSIC x SZIGET Awards.

YUKO не похожи на других из-за своей самобытности – много их песен созданы с использованием аутентичных фольклорных текстов. Артисты самостоятельно пишут песни, аранжировки и делают продакшн.

Для нацотбора на Евровидение YUKO выбрали песню из своего нового альбома DURA – GALYNA GULIALA.

Группа решила не создавать под конкурс песню и не использовать английский язык, поскольку это ударит по самобытности музыки и перечеркнет подлинность фольклорного текста.

Напомним, в этом году за возможность представлять Украину на конкурсе Евровидение 2019 будут соревноваться 16 участников.

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Фото: yukoua/Instagram.

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