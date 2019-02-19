YUKO с песней GALYNA GULIALA выступит в финале отбора на Евровидения под номером 2. Факты ICTV предлагают поближе познакомиться с творчеством группы.
Одними из конкурсантов нацотбора на Евровидение 2019 стала группа YUKO.
Нацотбор на Евровидение 2019: YUKO – GALYNA GULIALA
Группа участвует в нацотборе с украиноязычной песней GALYNA GULIALA . По результатам голосования судей и зрителей в первом полуфинале отбора на Евровидение 2019, группа вышла в финал, набрав 13 баллов.
|GALYNA GULIALA
|Ой у лузі-лузі калина стояла
Ой да під калиной
Галина гуляла
Ой да під калиной
Галина гуляла
Вона усіх хлопців
Та й причарувала
|Ой да ні в одному
Нічого не шкодить
Ой да він до неї
Щовечора ходить
Ой ти дівчино
Лиця рум’яного
Прийми мене на ніч
Ой да молодого
|Ой у лузі калина стояла
Галина гуляла
Ой у лузі, ой у лузі
Ой у лузі
Галина гуляла
Ой ти дівчино
Лиця рум’яного
Прийми мене на ніч
Ой да молодого
Ой та дівчина
Козака любила
Сама вранці стала
Його не збудила
История группы
YUKO – украинская группа, состоящая из фольклористки Юлии Юриной и мультиинструменталиста Стаса Королева.
Группа существует два года и соединяет в своем творчестве фольклор и современную музыку. За это время они выпустили девять альбомов и каждый получил высокую оценку критиков и вошел в топы лучших украинских альбомов года по версии большинства украинских СМИ.
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В прошлом году YUKO выступили на фестивалях Польши и Венгрии и получили там горячую поддержку.
В Украине YUKO выступили на одной сцене с Gorillaz, Gus Gus, Kaleo, Massive Attack и выпустили песню Stay Open, созданную вместе с Diplo и MØ.
Также они получили награду лучшей молодой группы от APPS MUSIC x SZIGET Awards.
YUKO не похожи на других из-за своей самобытности – много их песен созданы с использованием аутентичных фольклорных текстов. Артисты самостоятельно пишут песни, аранжировки и делают продакшн.
Для нацотбора на Евровидение YUKO выбрали песню из своего нового альбома DURA – GALYNA GULIALA.
Группа решила не создавать под конкурс песню и не использовать английский язык, поскольку это ударит по самобытности музыки и перечеркнет подлинность фольклорного текста.
Напомним, в этом году за возможность представлять Украину на конкурсе Евровидение 2019 будут соревноваться 16 участников.
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Фото: yukoua/Instagram.