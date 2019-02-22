PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / В финале нацотбора на Евровидение споют Джамала и Билал Ассани/

В финале нацотбора на Евровидение споют Джамала и Билал Ассани

В финале национального отбора на Евровидение 2019 Джамала выполнит свой новый сингл Solo.

В финале нацотбора на Евровидение споют Джамала и Билал Ассани

Финал национального отбора на Евровидение 2019 состоится уже в эту субботу, 22 февраля.

Двумя изюминками шоу станут выступления украинской певицы Джамалы и представителя Франции Билал Ассани, которого букмекеры называют фаворитом конкурса.

Джамала и Bilal Hassani выйдут на сцену пока представители компании PWC будут считать голоса зрителей, которые они отдадут за шестерку конкурсантов.

Джамала исполнит свой новый сингл Solo, который она записала вместе с тремя американскими сонграйтерами во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом.

Читайте: Финалисты отбора на Евровидение 2019: все участники

Француз Билал Ассани споет свою конкурсную песню Roi (Король).

К слову, узнайте, где смотреть финал нацотбора на Евровидение 2019.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка