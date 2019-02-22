В финале национального отбора на Евровидение 2019 Джамала выполнит свой новый сингл Solo.

Финал национального отбора на Евровидение 2019 состоится уже в эту субботу, 22 февраля.

Двумя изюминками шоу станут выступления украинской певицы Джамалы и представителя Франции Билал Ассани, которого букмекеры называют фаворитом конкурса.

Джамала и Bilal Hassani выйдут на сцену пока представители компании PWC будут считать голоса зрителей, которые они отдадут за шестерку конкурсантов.

Джамала исполнит свой новый сингл Solo, который она записала вместе с тремя американскими сонграйтерами во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом.

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Француз Билал Ассани споет свою конкурсную песню Roi (Король).

К слову, узнайте, где смотреть финал нацотбора на Евровидение 2019.