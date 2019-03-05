Клипмейкер Айсултан Сеитов дал интервью Юрию Дудю, в котором похвалил Киев, как площадку для съемок видео.

Айсултан Сеитов дал интервью Юрию Дудю, в котором назвал Киев сверхконцептуальным местом для клипмейкеров.

Режиссер напомнил, что одни из своих последних клипов в Киев приезжали снимать американские топ-звезды Майли Сайрус и The Weeknd. На что Дудь удивленно переспросил: – Серьезно?!

– Киев – это сейчас сверхконцептуальное место, куда все летят. Я один раз работал в Киеве. Это великолепное место для сьемок. Я очень рад, что у них так все это запустилось – столько людей прилетает, столько снимают, – рассказал Сеитов.

22-летний казахстанский режиссер Айсултан Сеитов снимает клипы для звезд российского и американского рэпа, а также работал с украинским исполнителем Иваном Дорном (снимал видео на песню Африка).

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К слову, недавно французская певица Ванесса Паради выпустила клип, снятый в Киеве.

Фото: Айсултан Сеитов