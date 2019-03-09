Международный день диджея – это не официальный праздник, но важное во всем мире благотворительное событие, которое проходит с 2002 года.

Ежегодно представители музыкальной индустрии устраивают благотворительные акции для помощи детским организациям.

В течение нескольких лет традицию благотворительность поддерживают известные музыкальные СМИ, такие как: MTV, Radio 1, Galaxy, Mixmag, DJ, Muzik, Hello, Face, Loaded и FHM, а также звезды международной танцевальной сцены.

Не забудьте поздравить знакомых диджеев с их Днем, так как эти ребята своей музыкой делают нашу жизнь лучше.

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* * *

Заводной, симпатичненький такой.

С днем диджея поздравляем, превзойти себя желаем!

* * *

Под твои ритмы

Мы станцуем и споем.

Сердечно поздравляю,

Тебя с диджейским днем!

* * *

За пультом, хоть не диспетчер,

В темноте, хоть не шахтер.

Вертит диски, управляет

Развеселою толпой.

* * *

Дорогой, диджей!

Береги свое здоровье,

Песни клевые включай,

И про медленные танцы,

Милый друг, не забывай.

* * *

Диджей, поставь скорей пластинку!

А-ну не трогайте его!

У него сегодня праздник,

Отдыхает от всего.

Напомним, известный французский диджей Busy P снял клип на песню Genie в Киеве.

Фото: richiehawtin