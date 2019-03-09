Международный день диджея – это не официальный праздник, но важное во всем мире благотворительное событие, которое проходит с 2002 года.
Ежегодно представители музыкальной индустрии устраивают благотворительные акции для помощи детским организациям.
В течение нескольких лет традицию благотворительность поддерживают известные музыкальные СМИ, такие как: MTV, Radio 1, Galaxy, Mixmag, DJ, Muzik, Hello, Face, Loaded и FHM, а также звезды международной танцевальной сцены.
Не забудьте поздравить знакомых диджеев с их Днем, так как эти ребята своей музыкой делают нашу жизнь лучше.
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* * *
Заводной, симпатичненький такой.
С днем диджея поздравляем, превзойти себя желаем!
* * *
Под твои ритмы
Мы станцуем и споем.
Сердечно поздравляю,
Тебя с диджейским днем!
* * *
За пультом, хоть не диспетчер,
В темноте, хоть не шахтер.
Вертит диски, управляет
Развеселою толпой.
* * *
Дорогой, диджей!
Береги свое здоровье,
Песни клевые включай,
И про медленные танцы,
Милый друг, не забывай.
* * *
Диджей, поставь скорей пластинку!
А-ну не трогайте его!
У него сегодня праздник,
Отдыхает от всего.
Напомним, известный французский диджей Busy P снял клип на песню Genie в Киеве.
Фото: richiehawtin