PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

СМС-поздравления с Днем диджея

Международный день диджея – это не официальный праздник, но важное во всем мире благотворительное событие, которое проходит с 2002 года.

СМС-поздравления с Днем диджея

Ежегодно представители музыкальной индустрии устраивают благотворительные акции для помощи детским организациям.

В течение нескольких лет традицию благотворительность поддерживают известные музыкальные СМИ, такие как: MTV, Radio 1, Galaxy, Mixmag, DJ, Muzik, Hello, Face, Loaded и FHM, а также звезды международной танцевальной сцены.

Не забудьте поздравить знакомых диджеев с их Днем, так как эти ребята своей музыкой делают нашу жизнь лучше.

Читайте: День диджея: лучшие поздравления в прозе

* * *

Заводной, симпатичненький такой.

С днем диджея поздравляем, превзойти себя желаем!

* * *

Под твои ритмы
Мы станцуем и споем.
Сердечно поздравляю,
Тебя с диджейским днем!

* * *

За пультом, хоть не диспетчер,
В темноте, хоть не шахтер.
Вертит диски, управляет
Развеселою толпой.

* * *

Дорогой, диджей!

Береги свое здоровье,
Песни клевые включай,
И про медленные танцы,
Милый друг, не забывай.

* * *

Диджей, поставь скорей пластинку!
А-ну не трогайте его!
У него сегодня праздник,
Отдыхает от всего.

Напомним, известный французский диджей Busy P снял клип на песню Genie в Киеве.

Фото: richiehawtin

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка