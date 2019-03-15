Leopolis Jazz 2019, который будет проходить с 26 по 30 июня, анонсировал второго хэдлайнера фестиваля.

Kenny Barron Quintet станет вторым хедлайнером фестиваля Leopolis Jazz Fest 2019.

Кенни Баррон – легенда джазовой истории, американский музыкант, композитор, аранжировщик, самый лиричный пианист нашего времени в Украину приедет впервые.

Количество великих джазменов, с которыми он сотрудничал, невозможно перечислить. В 60-е он играл с Диззи Гиллеспи, затем с Фредди Хаббардом, Стэнли Таррентином, Милтом Джексоном и Бадди Ричем.

В начале 70-х пианист работал с Юсефом Латифом, Роном Картером. В 80-х сотрудничал с великим саксофонистом Стэном Гетцем и в эти же годы стал соучредителем квартета Sphere, который исполнял музыку великого Телониуса Монка.

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Первый альбом Кенни Баррон выпустил в 1974 году и с тех пор было выпущено им, как лидером более 40 пластинок. В 2005 году его имя включили в Зал славы американского джаза, также он выиграл MAC Lifetime Achievement Award. Кенни Баррон шестикратный лауреат премии Лучший пианист Ассоциации джазовых журналистов.

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещает более 100 000 гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году фестиваль был признан важным британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе осуществляет всемирно известный телеканал Mezzo.

Напомним, первым хедлайнером Leopolis Jazz Fest 2019 станет Чик Кориа с проектом My Spanish Heart Band.