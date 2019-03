Певец Лука Хенни будет представлять Швейцарию на конкурсе Евровидение 2019.

Лука Хенни будет представлять Швейцарию в этом году на конкурсе Евровидение 2019 в Израиле.

Карьера артиста Луки Хенни началась в 2012 году, когда 17-летний парень выиграл немецкую версию Pop Idol.

Песня Швейцарии на Евровидение 2019: Лука Хенни

Лука писал песню She Got Me в соучастии с командой национальных и международных композиторов.

Песня построена в основном на ритмических и ближневосточных элементах.

Биография Луки Хенни

Лука Хенни, которому сейчас 24 года, родился в семье музыкантов. Первым инструментом, с которым познакомился Лука, были барабаны. После них парень осваивал фортепиано, гитару и пение в музыкальной школе.

Его первый сингл занял первое место в чартах Германии, Австрии и Швейцарии, за ним последовали аншлаговые гастроли, фестивали и телешоу. Он также выиграл несколько главных музыкальных призов, таких как Swiss Music Award и Kids ‘Choice Award в Лос-Анджелесе.

Как сообщалось, букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2019.