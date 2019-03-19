Легенды пост-панк ривайвла She Wants Revenge впервые дадут концерт в Киеве 17 августа.

She Wants Revenge не просто группа. Они гремучая смесь культовых Depeche Mode с Interpol и Bauhaus.

За то время пока группу ждут в Украине, они успели записать три альбома и сходить в отпуск на три года. Все это время преданные фанаты ждали.

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И вот настал момент истины – She Wants Revenge дают первый концерт в киевском клубе BelEtage 17 августа.

Стоит отметить, что последний альбом группа записала аж в далеком 2011 году, но американцы работают над новой пластинкой, которую планируют выпустить в этом году. Если все пойдет по плану, то Киеву повезет еще раз и мы услышим новый материал одними из первых.

Факты ICTV составили пять причин, почему стоит пойти на концерт She Wants Revenge

Первое выступление группы в Киеве, которое по достоинству оценят поклонники. Время ностальгии. Последний альбом вышел восемь лет назад, а это значительный период жизни любого человека. Если вы фанат группы, то обязательно вспомните студенческие годы и те моменты, когда впервые познакомились с творчеством группы и осознали ее особенность для себя. К 17 августа новый альбом может быть уже записан, а значит услышать его можно будет одними из первых. Послушать треки с дебютного альбома She Wants Revenge вошедшего в топ-50 лучших американского чарта. Если вы никогда не слышали She Wants Revenge, но открыты для новой музыки, то вам однозначно в BelEtage. Стиль, в котором творит дуэт – смесь пост-панка, электронной музыки и дарк вэйва. Многие киевские меломаны ходят на концерты для ознакомления. В случае со She Wants Revenge, это может оказаться любовью навсегда.

К слову, организаторы UPark сообщили, что хедлайнерами третьего дня фестиваля станет группа Die Antwoord.