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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Рейв на похоронах: в Британии попрощались с Китом Флинтом

Похороны Флинта прошли под песни и танцы фанатов в британском городке Брейнтри.

Рейв на похоронах: в Британии попрощались с Китом Флинтом

Сотни фанатов заполнили улицы города Брейнтри в британском Эссексе, чтобы попрощаться с фронтменом The Prodigy Китом Флинтом.

Наблюдая за толпой, можно было бы сначала подумать, что проходят не похороны, а настоящий рейв.

Многие из поклонников держали бутылки и бокалы с алкоголем. Люди были веселы, пели и танцевали.

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Рейв на похоронах: в Британии попрощались с Китом Флинтом / 3 фотографии

Читайте: Рок, рейв и танцы: биография солиста The Prodigy Кита Флинта

Интересно, что катафалк, которым везли тело Флинта, был украшен венком в форме логотипа группы – муравья.

Как сообщалось, вокалист The Prodigy Кит Флинт умер на 50-м году жизни в своем доме в Англии.

Позже его коллега по группе Лиам Хоулетт подтвердил, что Флинт покончил с собой.

Источник: ES

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