Похороны Флинта прошли под песни и танцы фанатов в британском городке Брейнтри.
Сотни фанатов заполнили улицы города Брейнтри в британском Эссексе, чтобы попрощаться с фронтменом The Prodigy Китом Флинтом.
Наблюдая за толпой, можно было бы сначала подумать, что проходят не похороны, а настоящий рейв.
Многие из поклонников держали бутылки и бокалы с алкоголем. Люди были веселы, пели и танцевали.
Рейв на похоронах: в Британии попрощались с Китом Флинтом / 3 фотографии
Читайте: Рок, рейв и танцы: биография солиста The Prodigy Кита Флинта
Интересно, что катафалк, которым везли тело Флинта, был украшен венком в форме логотипа группы – муравья.
Как сообщалось, вокалист The Prodigy Кит Флинт умер на 50-м году жизни в своем доме в Англии.
Позже его коллега по группе Лиам Хоулетт подтвердил, что Флинт покончил с собой.
Источник: ES
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+