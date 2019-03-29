Похороны Флинта прошли под песни и танцы фанатов в британском городке Брейнтри.

Сотни фанатов заполнили улицы города Брейнтри в британском Эссексе, чтобы попрощаться с фронтменом The Prodigy Китом Флинтом.

Наблюдая за толпой, можно было бы сначала подумать, что проходят не похороны, а настоящий рейв.

Многие из поклонников держали бутылки и бокалы с алкоголем. Люди были веселы, пели и танцевали.













Рейв на похоронах: в Британии попрощались с Китом Флинтом / 3 фотографии

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Интересно, что катафалк, которым везли тело Флинта, был украшен венком в форме логотипа группы – муравья.

Как сообщалось, вокалист The Prodigy Кит Флинт умер на 50-м году жизни в своем доме в Англии.

Позже его коллега по группе Лиам Хоулетт подтвердил, что Флинт покончил с собой.

Источник: ES