Рэпера Nipsey Hussle застрелили возле магазина его одежды.
Убили рэпера Nipsey Hussle в Лос-Анджелесе 31 марта.
Артиста, который был номинантом премии Грэмми, застрелили возле магазина его одежды.
Нападавший нанес рэперу несколько огнестрельных ранений, после чего его госпитализировали. Nipsey Hussle умер в больнице.
Сообщается, что вместе с артистом под огонь злоумышленника попали еще два человека. Один из них находится в больнице, второй отказался от лечения.
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Что стало причиной стрельбы, пока неизвестно.
Ранее в Нью-Йорке застрелили рэпера Hollywood Play.
Источник: NBC News
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