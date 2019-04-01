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Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Рэпера Nipsey Hussle застрелили возле магазина его одежды.

Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Убили рэпера Nipsey Hussle в Лос-Анджелесе 31 марта.

Артиста, который был номинантом премии Грэмми, застрелили возле магазина его одежды.

Нападавший нанес рэперу несколько огнестрельных ранений, после чего его госпитализировали. Nipsey Hussle умер в больнице.

Сообщается, что вместе с артистом под огонь злоумышленника попали еще два человека. Один из них находится в больнице, второй отказался от лечения.

Читайте: В США застрелили рэпера Young Greatness

Что стало причиной стрельбы, пока неизвестно.

Ранее в Нью-Йорке застрелили рэпера Hollywood Play.

Источник: NBC News

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