Иван Пономаренко умер, но оставил в сердцах яркий и незабываемый след в истории украинского оперного искусства.

Иван Пономаренко умер на 85 году жизни в результате остановки сердца.

Солист Национальной оперы Украины и народный артист Украины ушел из жизни в день своего рождения.

Прощание с Пономаренко состоится 13 апреля в Киеве в фойе Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко в 10-30. В 12.00 состоится отпевание в Ильинской церкви.

Известные партии в исполнении Пономаренко

– Пока есть голос – буду петь.

В активе Пономаренко более тридцати партий в классическом и современном репертуаре. Большинство из них по своему эмоциональному напряжению и технической сложности являются вершинами вокально-сценического искусства: Мазепа, Евгений Онегин, Дон Жуан в одноименных операх Чайковского, В.-А. Моцарта, Грязной в Царской невесте Н. Римского-Корсакова, Щелкалов в Борисе Годунове М. Мусоргского, Скарпиа в опере Тоска Дж. Пуччини, Альфио в Сельской чести П. Масканьи, сложные и драматические партии вердиевского репертуара: Жермон, Риголетто , Набукко, Амонасро, Ренато в киевских и зарубежных постановках опер Риголетто, Набукко, Аида, Бал-маскарад.

Читайте: Умер украинский актер Петр Бенюк

Напомним, в марте умер актер Сергей Романюк – народный артист Украины.