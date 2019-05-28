PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Признания в любви на русском: новый клип Rammstein

Rammstein выпустили клип на песню Ausländer.

Признания в любви на русском: новый клип Rammstein

Клип на песню Ausländer группа Rammstein выпустила 28 мая.

В новой видеоработе музыканты приплывают к племени аборигенов на надувной лодке.

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн танцует племенные танцы, рисует и охотится.

Читайте: Rammstein презентовали новый альбом

Интересно, что в песне на немецком звучат признания в любви на русском.

К слову, ранее Rammstein выпустил клип на песню Deutschland.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка