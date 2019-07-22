PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Грибы – Контракты: группа презентовала новую песню и клип

22 июля украинская группа Грибы выпустила новую песню и клип Контракты.

грибы контракты

Грибы выпустили новую песню и клип Контракты спустя два года после объявление о распаде группы.

В клипе музыканты появились в роли мусорщиков.

За несколько часов клип посмотрели 180 тыс. раз.

Читайте: Экс-участник Грибов Бардаш публично обвинил жену Луну в измене

К слову, состав группы претерпел изменений и сейчас в нее входят только двое участников – 4atty aka Tilla и Симптом.

Юрий Бардаш, который являлся продюсером проекта, покинул группу.

Напомним, в 2017 году в СМИ появилась информация о распаде группы Грибы. Вероятной причиной стало то, что Юрий Бардаш занялся продвижением нового проекта – группы Бамбинтон.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка