22 июля украинская группа Грибы выпустила новую песню и клип Контракты.

Грибы выпустили новую песню и клип Контракты спустя два года после объявление о распаде группы.

В клипе музыканты появились в роли мусорщиков.

За несколько часов клип посмотрели 180 тыс. раз.

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К слову, состав группы претерпел изменений и сейчас в нее входят только двое участников – 4atty aka Tilla и Симптом.

Юрий Бардаш, который являлся продюсером проекта, покинул группу.

Напомним, в 2017 году в СМИ появилась информация о распаде группы Грибы. Вероятной причиной стало то, что Юрий Бардаш занялся продвижением нового проекта – группы Бамбинтон.