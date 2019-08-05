Основатель советского и российского вокально-инструментального ансамбля Пламя Сергей Березин умер на 82 году жизни.

Сергей Березин умер в возрасте 81 года. Сообщение о смерти основателя советского и российского вокально-инструментального ансамбля Пламя появилось в соцсети поэтессы Ларисы Рубальской.

Эту информацию также подтвердила директор группы Пламя Гелена Дорфман.

Среди известных песен Сергея Березина – Снег кружится, На дальней станции сойду, Идет солдат по городу.

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В 1988 году Сергей Березин стал заслуженным артистом РСФСР, в 2001 году — народным артистом РФ.

Напомним, на днях умер Вилли Токарев – известный советский музыкант и певец.