Основатель советского и российского вокально-инструментального ансамбля Пламя Сергей Березин умер на 82 году жизни.
Сергей Березин умер в возрасте 81 года. Сообщение о смерти основателя советского и российского вокально-инструментального ансамбля Пламя появилось в соцсети поэтессы Ларисы Рубальской.
Эту информацию также подтвердила директор группы Пламя Гелена Дорфман.
Среди известных песен Сергея Березина – Снег кружится, На дальней станции сойду, Идет солдат по городу.
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В 1988 году Сергей Березин стал заслуженным артистом РСФСР, в 2001 году — народным артистом РФ.
Напомним, на днях умер Вилли Токарев – известный советский музыкант и певец.
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