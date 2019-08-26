Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года по версии Forbes.
Самой высокооплачиваемой певицой года стала американская исполнительница Тейлор Свифт.
Годовой доход певицы, согласно рейтингу Forbes, составляет $185 млн.
На второй строчке оказалась Бейонсе, чей доход оценили в $81 млн.
Тройку замкнула барбадосская певица Рианна. Ее доход составил $62 млн.
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В десятку самых высокооплачиваемых звезд также вошли Кэти Перри ($57,5 млн), Пинк ($57 млн), Ариана Гранде ($48 млн), Дженнифер Лопес ($43 млн), Леди Гага ($39,5 млн), Селин Дион ($37,5 млн) и Шакира ($35 млн).
К слову, ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира.
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