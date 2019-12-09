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Горы: Alyona Alyona представила новый клип с группой KALUSH

Украинская реперша Alyona Alyona представила совместный клип с группой KALUSH.

Аlyona Alyona

Популярная рэперша Alyona Alyona выпустила совместный клип на песню Горы вместе с франковской хип-хоп группой KALUSH.

– Хочу представить наш совместный трек Горы. Обещаю вас приятно удивить, – написала Alyona Alyona.

Читайте: Завтра: Alyona Alyona представила клип с ONUKA и Noize MC

Ранее Alyona Alyona представила новую группу из Ивано-Франковска KALUSH и их дебютный клип на песню Не маринуй.

Недавно украинская рэперша Alyona Alyona представила новый мини-альбом под названием В хатi МА.

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