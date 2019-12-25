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Солистка KAZKA призналась об “интересном” пирсинге на теле

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась об “интересном” пирсинге на теле и будет ли группа подавать заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение.

Солистка KAZKA призналась об “интересном” пирсинге на теле

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая дала эксклюзивное интервью журналистке Утра в Большом Городе Мирославе Мандзюк.

Певица рассказала, какой самый дорогой подарок получала от мужчин, будет ли группа подавать заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение и чего боится больше всего.

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Также Зарицкая призналась, что имеет “интересный пирсинг, возможно, в интимном месте”.

Больше смотрите в видео.

Напомним, 13 декабря KAZKA презентовала трек под названием Колишні, который войдет в новый альбом NIRVANA.

Фото: kazka.band

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