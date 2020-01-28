Певица Билли Айлиш получила награды в четырех основных номинациях музыкальной премии Грэмми-2020, в частности за Песню года под названием Bad Guy.
Кроме того, эксперты отдали Билли Айлиш награды Альбом года (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Запись года и Лучший новый артист.
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Вспоминаем главные хиты молодой и успешной звезды.
Вad guy
Everything I wanted
Lovely
Six Feet Under
Bellyache
Ранее Билли Айлиш выпустила клип на песню Хanny со своего дебютного альбома When we all fall asleep, where do we go?
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