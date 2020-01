Певица Билли Айлиш получила награды в четырех основных номинациях музыкальной премии Грэмми-2020, в частности за Песню года под названием Bad Guy.

Кроме того, эксперты отдали Билли Айлиш награды Альбом года (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Запись года и Лучший новый артист.

Вспоминаем главные хиты молодой и успешной звезды.

Вad guy

Everything I wanted

Lovely

Six Feet Under

Bellyache