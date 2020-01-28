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Факты / Шоу-бізнес / Музыка

Топ-5 хитов звезды Грэмми-2020 Билли Айлиш

Певица Билли Айлиш получила награды в четырех основных номинациях музыкальной премии Грэмми-2020, в частности за Песню года под названием Bad Guy.

Кроме того, эксперты отдали Билли Айлиш награды Альбом года (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Запись года и Лучший новый артист.

Читайте: Пианистка украинского происхождения Шпаченко получила Грэмми

Вспоминаем главные хиты молодой и успешной звезды.

Вad guy

Everything I wanted

Lovely

Six Feet Under

Bellyache

Фото: Dreamstime

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