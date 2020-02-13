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Ями: Леся Никитюк выпустила песню и анонсировала еще восемь

Леся Никитюк выпустила первую песню Ями.

Клип был опубликован на канале ведущей на YouTube. Песня стала саундтреком авторской телепрограммы LeМаршрутка.

В Instagram телеведущая заявила, что перестает петь в караоке.

Читайте: Леся Никитюк и MARUV без одежды станцевали под Bang

– Спасибо, Укравтодор! Без вас точно песни б не было. Надеюсь, вам понравится…, – написала она.

Также Никитюк анонсировала еще восемь песен и альбом.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ранее ведущий Александр Педан жестко разыграл коллегу Лесю Никитюк, но сам стал жертвой ее шутки.

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