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Умер известный британский диджей Эндрю Уитералл

Эндрю Витералл, один из самых уважаемых диджеев и продюсеров в Великобритании, скончался в возрасте 56 лет.

Менеджер Витералла сообщил, что музыкант умер в понедельник, 17 февраля, в лондонской больнице от легочной эмболии.

Музыкант, который родился в Виндзоре, прославился в эпоху популярности стиля танцевальной музыки acid house в конце 80-х.

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– Его лечили в госпитале, но, к сожалению, кровяной сгусток достиг его сердца. Его смерть была быстрой и мирной, – говорится в заявлении менеджера.

Источник: Daily Mail

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