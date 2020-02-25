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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Это победа украинской культуры – группа Go-А об участии в Евровидении 2020

Участники группы Go-A, которые будут представлять Украину на Евровидении 2020, дали свою первую пресс-конференцию.

Так, по их словам, на подготовку к Евровидению будет выделено очень много времени и сделано все, чтобы выступить на высоком уровне.

– Работы очень много, но мы к этому готовы. Можно сказать, что мы готовились к этому 7 лет.

Также солистка группы Екатерина Павленко выразила благодарность всем, кто их поддерживал.

– Очень хочется в виде концертов поблагодарить тех, кто за нас проголосовал и дал нам возможность представить Украину в Европе.

То, что мы едем (на Евровидение, – Ред.) – это не победа группы Go-А, это победа украинской культуры.

Читайте: Заниматься музыкой – самое большое счастье! Go-A о победе в отборе на Евровидение

Певица добавила, что их победа показывает, что люди начинают понимать важные вещи.

– Это показывает, что наше общество начинает понимать вещи, которые очень важны для нашей страны.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что известно о победителе отбора на Евровидение 2020.

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