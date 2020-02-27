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Небо льет дождем: Макс Барских засветил новую песню до премьеры

Украинский певец Макс Барских засветил фанатам свою новую песню Небо льет дождем.

– Через несколько часов состоится наш первый концерт в рамках мирового тура, где я впервые исполню новую песню Небо льет дождем, – написал он в соцсети.

 

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Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

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Также в интервью на канале Ходят слухи в YouTube певец показал изначальную версию песни. Макс Барских объяснил, что был не совсем доволен первой версией аранжировки.

Фрагмент на 10 мин 25 сек:

Премьера полного клипа состоится на YouTube 28 февраля.

К слову, первыми песню Небо льет дождем услышат жители Вильнюса в рамках мирового турне Макса Барских Nezemnaya world tour 2020.

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