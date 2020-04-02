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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Обладатель Эмми и Грэмми Адам Шлезингер умер от коронавируса

Лауреат Эмми и Грэмми Адам Шлезингер, известный своей работой в собственном группе Fountains of Wayne и телешоу Сумасшедшая бывшая, умер в среду, 1 апреля, после заражения коронавирусом.

Музыкант и автор песен умер в больнице в штате Нью-Йорк. Сейчас неизвестно, где 52-летний отец двух дочерей заразился вирусом.

Шлезингер был номинирован на 10 Эмми за написание комических песен для нескольких телевизионных шоу, выиграв три.

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Он также был номинирован на премию Оскар за написание заглавной песни для фильма 1997 года То, что ты делаешь, режиссером которого стал Том Хэнкс.

К слову, Тома Хэнкса и его жену уже выписали из больницы после лечения от коронавируса.

Фото: adam_schlesinger

Источник: AP News

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