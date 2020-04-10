Рэперша Чинна Роджерс умерла от случайной передозировки наркотиков.
Эту версию подтвердил представитель департамента общественного здоровья Филадельфии в США.
Ранее о смерти 25-летней рэп-исполнительницы и модели, сценическое имя которой — Чинна, сообщил ее менеджер Джон Миллер.
Он рассказал, что женщина умерла в среду, 8 апреля, в своем доме в Филадельфии.
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Ранее реперша в интервью СМИ открыто рассказывала о своей наркозависимости.
Напомним, в январе прошлого года рэпер Juice WRLD умер от передозировки оксикодона и кодеина.
Фото: chizzyano