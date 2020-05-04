Украинская телеведущая Леся Никитюк воспользовалась темой карантина и сняла клип для тех, кто устал от ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Клип на трек Stayathome Никитюк создавала вместе с группой Patsyki z Franeka.

В клипе звезда на английском языке просто произносит фразы:

— Сегодня моя страна просыпается рано, сегодня мои солдаты идут на войну, сегодня мои полицейские, мои доктора идут на работу сегодня мои политики сказали мне сидеть дома.

Тем не менее новое творчество Никитюк понравилось поклонникам.

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“Крутая песня”, “Супер”, “Даже под олдскульное техно можете! Файно-файно”, – написали юзеры под клипом.

Напомним, Джаред Лето ворвался в прямой эфир Леси Никитюк и передал приветы украинским фанатам.