Оперная певица Мади Меспле умерла во Франции 30 мая. Ей было 89 лет, долгие годы она боролась с болезнью Паркинсона.

Смерть певицы подтвердил министр культуры Франции Франк Ристер.

В своем Twitter он напомнил, что эта блистательная женщина была награждена орденом Почетного легиона за продвижение французской культуры по всему миру.

По его словам, ей не было равных в таких оперных постановках, как Сказки Гофмана, Севильский цирюльник и Лакме.

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Мади Меспле родилась 7 марта 1931 года в Тулузе. Именно там она дебютировала на сцене театра Капитолий.

В родном городе она окончила консерваторию и переехала в Париж, где и началась ее карьера профессиональной оперной певицы.

Она покорила сцены Королевского оперного театра в Лондоне, Ла Скала в Милане, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и театра Колон в Буэнос-Айресе.

Меспле покинула сцену в 1985 году, а в 2011-м певице присвоили звание командора ордена Почетного легиона.

Она имела действительно волшебный голос.

Весной 2020 года на 88 году жизни умер Анатолий Мокренко — известный украинский оперный певец. Он отдал опере 50 лет своей жизни.

Фото: wanderersite.com