Российский рэпер Моргенштерн, который регулярно штурмует тренды YouTube, вновь в центре внимания.

В сети выложили аудиозапись его нового трека Кадиллак, в создании которого также принял участие другой известный рэпер и муж Насти Ивлеевой Элджей.

После слива трека Моргенштерн закрыл комментарии в соцсетях. Оба артиста пока молчат на тему того, кто опубликовал новую совместную работу.

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Ранее Алишер заявлял, что заплатил за сведение трека 100 тыс. рублей.

В Украине о Моргенштерне заговорили после того, как он на своем концерте в Одессе назвал день траура по погибшим при пожаре в Одесском колледже показухой.