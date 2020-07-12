Известного рэпера Lil Marlo застрелили в центре Атланты

30-летнего американского рэпера Lil Marlo застрелили в субботу, 11 июля, в центре Атланты.

Полицейские обнаружили тело рэпера за рулем машины, когда получили сигнал об автомобильной аварии.

По версии правоохранителей, убийца целенаправленно стрелял в Lil Marlo.

— Сейчас следователи считают, что жертва была целью стрельбы, и они работают над тем, чтобы установить обстоятельства, связанные со стрельбой, — заявили в полиции.

Lil Marlo был популярным рэпером, который подписал контракт с американским лейблом Quality Control в 2017 году.

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Смерть реперши Чинны Роджерс

8 апреля 2020 в своем доме в Филадельфии умерла рэп-исполнительница Чинна Роджерс. О смерти сообщил ее менеджер Джон Миллер.

Позже представитель департамента общественного здоровья Филадельфии в США подтвердил версию о том, что Чинна Роджерс умерла от случайной передозировки наркотиков.

Фото: lilmarlo_1