Сергей Бабкин и его жена заболели Covid-19

Украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана получили позитивные тесты на Covid-19.
Об этом Бабкин сообщил в соцсети и добавил, что они с супругой не знают, где могли подхватить инфекцию.
При этом Сергей и Снежана уверяют, что не контактировали с больными Covid-19 и соблюдали противоэпидемические правила.
Первой симптомы болезни почувствовала жена музыканта — легкое першение в горле и ломоту в теле. Также у женщины немного поднялась температура. Через сутки и сам артист понял, что заболел.
Сейчас Сергей Бабкин и его супруга Снежана находятся на самоизоляции в Харькове.
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Кто еще недавно заразился
19 августа стало известно об инфицировании коронавирусом командующего Военно-морских сил Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы.
Также в августе позитивный тест на Covid-19 получил полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня.
Народный депутат Юлия Тимошенко, об инфицировании которой стало известно 23 августа, находится в критическом состоянии, сообщил 26 августа народный депутат от фракции Батькивщина Вадим Ивченко.
Фото: babkin_official