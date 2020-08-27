Сергей Бабкин и его жена заболели Covid-19

Украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана получили позитивные тесты на Covid-19.

Об этом Бабкин сообщил в соцсети и добавил, что они с супругой не знают, где могли подхватить инфекцию.

При этом Сергей и Снежана уверяют, что не контактировали с больными Covid-19 и соблюдали противоэпидемические правила.

Первой симптомы болезни почувствовала жена музыканта — легкое першение в горле и ломоту в теле. Также у женщины немного поднялась температура. Через сутки и сам артист понял, что заболел.

Сейчас Сергей Бабкин и его супруга Снежана находятся на самоизоляции в Харькове.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 27 Авг 2020 в 12:55 PDT

Кто еще недавно заразился

19 августа стало известно об инфицировании коронавирусом командующего Военно-морских сил Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы.

Также в августе позитивный тест на Covid-19 получил полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня.

Народный депутат Юлия Тимошенко, об инфицировании которой стало известно 23 августа, находится в критическом состоянии, сообщил 26 августа народный депутат от фракции Батькивщина Вадим Ивченко.

Фото: babkin_official