Умер Филипп Левшин

Украинский музыкант Филипп Левшин умер утром 12 ноября после долгой борьбы с тяжелой болезнью.

Причиной смерти Левшина стала остановка сердца.

С 2016 года артисту сделали около 20 операций после того, как ему поставили тяжелый диагноз — панкреонекроз поджелудочной железы. У музыканта отказали жизненно важные органы.

За время лечения Левшин похудел на 20 кг.

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Скандальный участник Х-Фактора

Филипп, который родился 8 октября 1992 года в Киеве, получил известность благодаря своей скандальной выходке во время съемок второго сезона шоу Х-Фактор.

Жюри остались недовольны выступлением парня из-за того, что оно сопровождалось бэк-вокалом, что не соответствует правилам шоу. Левшин получил четыре “нет”.

После этого “Fuck you!” услышали все судьи, кроме Соседова, а также звукорежиссер.

Артист начал сотрудничать со знаменитым украинским продюсером Юрием Фалесой, а 2019 году сменил псевдоним на Его Высочество Филипп.

Фото: Филипп Левшин