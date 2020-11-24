Тело нашли в гостинице: умер внук и наследник миллиардера Пола Гетти

52-летний внук нефтяного магната Пола Гетти Джон умер в пятницу в Сан-Антонио, штате Техас.
Тело Джона Гетти, который был музыкантом, обнаружили в гостиничном номере, когда он перестал выходить на связь.
У погибшего внука миллиардера осталась дочь Айви, которая на выходных поделилась в соцсетях трогательными фотографиями вместе с отцом.
— Мой отец был замечательным — крутейшим человеком, который когда-либо приземлялся на этой планете, и я навсегда останусь наиболее гордой дочерью, — написала она.
Состояние семьи Гетти оценивают в сумму более $5 млрд.
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Фото: ivygetty