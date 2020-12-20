Щедрик — украинская народная песня, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке композитора и хорового дирижера Николая Леонтовича.

На Западе украинский Щедрик давно стал неотъемлемой частью рождественской культуры. Carols of the Bells можно услышать в кино, магазинах и на улицах.

19 декабря хор Военно-воздушных сил США поздравил украинцев с новогодними праздниками и спел рождественскую колядку Щедрик. Чувственное видео мгновенно облетело сеть.

Факты ICTV предлагают вспомнить еще 5 исполнений Щедрика, которые никого не оставят равнодушным.

Мы также выбрали фильмы на Новый год и Рождество, которые помогут создать праздничную атмосферу и хорошо провести выходные.