Украинская группа Go-A представил обновленную версию песни Шум для Евровидения-2021.

Через определенный регламент Евровидение группы Go-A пришлось сократить хронометраж песни Шум, а также отказаться от использования слов из украинских народных песен.

Екатерина Павленко заявила, что ее коллеги приложили максимум усилий, чтобы сохранить связь с предыдущей версией песни.

— Новый текст, конечно же, также основан на украинском фольклоре. Это материал, с которым мы работаем с 2012 года и не собираемся ничего менять. Новый текст является как бы “сиквелом” к предыдущей версии, продолжением песни, выпущенной в январе, но немного в другом настроении, более веселом. Да, в старой версии мы призвали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла и мы все очень рады, – рассказала Павленко.

Солистка группы добавила, что новые ограничения Евровидение из-за пандемии коронавируса не помешают группе хорошо презентовать песню на сцене песенного конкурса. В случае необходимости участники группы готовы даже вакцинироваться.

Евровидение-2021 пройдет по плану В

Европейский вещательный союз заявил, что Евровидение-2021 пройдет по так называемому сценарию B.

Международный песенный конкурс состоится в классическом формате, но с соблюдением жестких мер безопасности.

Всем участникам конкурса рекомендуется придерживаться карантина за пять дней до вылета. А также нужно будет предъявить отрицательный тест на Covid-19 не более чем за 72 часа до вылета.