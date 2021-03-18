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Валентина Чорна |

Все будьте здоровы: Тина Кароль отменила концерты

Украинская певица Тина Кароль неожиданно отменила все свои концерты.

Все будьте здоровы: Тина Кароль отменила концерты

В сториз на своей странице в Instagram Тина Кароль обнародовала видео с выступления и сообщила об отмене всех запланированных концертов. Звезда пока не сообщила причину такого решения, но отметила, что это зависит не от нее.

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Певица попросила прощения у поклонников, которые ждали ее выступление, а также пожелала здоровья всем подписчикам.

— Благодарна всем, кто ждал концертов. В ситуации, которая от меня не зависит, они не состоятся. Все будьте здоровы! — написала Кароль.

Поклонники артистки предполагают, что Тина отменила все свои концерты из-за возможных проблем со здоровьем или из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине.

В марте концерты артистки должны были состояться в Червонограде, Владимир-Волынском и Коломыи.

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На своей странице в Instagram участники группы сообщили, что почти все мартовские концерты (с 15 по 27 марта) в городах Украины перенесены на конец мая — июнь. Другие даты пока остаются неизменными.

Фото: Тина Кароль

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