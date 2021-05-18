Второй полуфинал Евровидения 2021 состоится 20 мая, в Роттердаме. Международный песенный конкурс начнется в 22.00 по киевскому времени.

Трансляцию Евровидения 2021 можно будет посмотреть на телеканале СТБ (комментатор — Сергей Притула), а также на телеканале UΛ Перший (комментирует конкурс Тимур Мирошниченко).

Онлайн-трансляцию Евровидения 2021 в интернете можно будет посмотреть на официальном сайте СТБ (stb.ua).

Во втором полуфинале Евровидения 2021 примут участие 17 стран, из которых по результатам голосования в финал пройдут только 10.

Порядок выступлений участников во втором полуфинале Евровидения 2021:

Сан-Марино (Senhit — Adrenalina) Эстония (Uku Suviste — The Lucky One) Чешская Республика (Benny Cristo — omaga) Греция (Stefania — Last Dance) Австрия (Vincent Bueno — Amen) Польша (RAFAŁ — The Ride) Молдова (Natalia Gordienko — Sugar) Исландия (Daði og Gagnamagnið — 10 Years) Сербия (Hurricane — Loco Loco) Грузия (Tornike Kipiani — You) Албания (Anxhela Peristeri — Karma) Португалия (The Black Mamba — Love Is On My Side) Болгария (Victoria — Growing Up Is Getting Old) Финляндия (Blind Channel — Dark Side) Латвия (Samanta Tina — The Moon is Rising) Швейцария (Gjon’s Tears — Tout l’Univers) Дания (Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden)

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Песни участников второго полуфинала Евровидения 2021

Кто прошел в финал Евровидения 2021

В финале Евровидения 2021 выступят 26 стран. По правилам конкурса автоматически в финал проходят 5 стран-организаторов Евровидения и страна победитель прошлого года. Другие 20 стран определяются результатами голосования в первом и втором полуфинале. Кто примет участие в финале Евровидения 2021, смотрите в нашем материале.